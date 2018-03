Deventer lijsttrekkers maken zich op voor het Grote Verkiezingsdebat

Word je in deze periode op straat herkend of aangesproken?



HG: ,,Niet of nauwelijks. Dat heb je alleen bij heikele, onderwerpen en als er in de ogen van de mensen geld over de balk gaat. Zo ben ik op Colmschate, waar ik woon, relatief vaak aangesproken op De Viking. Bijvoorbeeld in de supermarkt. Het blijft een kleine groep. Als je in gesprek raakt, kun je wel de nuance aanbrengen en het uitleggen.''

TvdM: ,,Weinig. We gaan er zelf actief op uit en spreken nu veel mensen. Je hoort wel dat mensen niet stemmen, omdat ze geen vertrouwen hebben in de politiek. Al die beloftes komen toch niet uit, hoor je dan. Ik geef dan aan dat er 37 raadsleden zijn en die er samen uit moeten komen. De punten van GroenLinks zijn geen beloftes, maar dat is waar wij ons vol voor inzetten.''

Hoe maken jullie het verschil in de campagne?

TvdM: ,,Social media zijn zeer belangrijk, zonder de rest te vergeten. Zo hebben we huis aan huis 1.500 deuren bezocht.''

HG: ,,Zoveel halen wij zeker niet. Dankzij nieuwe mensen bij onze partij hebben online-filmpjes en social media een impuls gekregen.''

Baal je weleens van het raadswerk?

TvdM: ,,Nou, als je een voorstel indient en verwacht: die gaat het halen. En het gebeurt dan niet. Ja, zoals die over het autovrij maken van het Grote Kerkhof in november.''

HG: ,,Het vertrek van Hartogh Heys als wethouder vond ik zeer vervelend. Ik vond dat noodzakelijk, maar het is frustrerend als er geen andere oplossing meer is. Je praat wel over personen.''

Krijg je als gemeenteraadslid weleens met intimidatie of bedreiging te maken?

HG: ,,Dat speelt in Deventer niet, is mijn indruk. Het enige dat me te binnenschiet is dat bij een besluit over afval online bij jullie krant een reactie stond dat ze Groothuis gescheiden moeten afvoeren. Dat vond ik wel humor.''

TvdM: ,,GroenLinks voerde actie tegen het betegelen van tuinen. We kregen toen veel nare mails, werden uitgemaakt voor achterlijke tuinkabouters en idioten. Daar lach je om, maar je denkt ook: dit kan maar zo omslaan.''

Is dat nog spannend het lijsttrekkersdebat in de schouwburg en de kiezer die meekijkt?

TvdM: ,, Op het podium, in de grote zaal, veel publiek, tv-camera's voor de live-uitzending, dat is voor mij de eerste keer. Ik bereid me goed voor.''

HG: ,,Het geeft gezonde spanning. Het is fijn als je het al eens hebt meegemaakt. Ik doe deze weken meerdere debatten, dat is tevens een goede voorbereiding.''

Herkent het thuisfront jullie nog in deze drukke campagneweken?

HG: ,,Zeker de laatste weken zie ik m'n vriendin minder. Bijna elke avond is er een debat, overleg en het campagnewerk.''

TvdM: ,,Het is intensief. M'n vrouw moppert weleens. Maar het is leuk om te doen en al die contacten leveren veel informatie op vanuit inwoners.''