Deventer lokt eikenprocessievlinder in de val met vrouwelijk seksferomoon

Vanaf volgende week hangen op verschillende eikenrijke locaties in de gemeente Deventer vallen met het vrouwelijke seksferomoon van de eikenprocessievlinders. Met de verleidelijke geur van het vrouwtje is het de bedoeling de mannelijke processiemotten in de val te lokken. De gemeente zet pakweg dertig lokdozen in om zo zicht te krijgen op de te verwachten overlast van de jeukrups in 2020.

In oktober verwacht de gemeente met resultaten te kunnen komen. Dat is een kwestie van tellen hoeveel mannetjesvlinders er op de vrouwelijke seksferomonen zijn afgekomen. ,,Hoe meer mannetjes in de val zitten, hoe meer nesten er het jaar erna zijn", zegt gemeentewoordvoerder Maarten Jan Stuurman.

Preventie

Deventer heeft een tweeledige reden om de vallen op te hangen. ,,Enerzijds willen we weten waar we volgend jaar het beste en het effectiefste preventief aan de slag kunnen. Anderzijds proberen we zicht te krijgen op de omvang van het probleem, zodat we ook weten met welke kosten we ongeveer rekening moeten houden.”

Structureel

Tot dit jaar benaderde de gemeente de eikenprocessierups, ook wel de jeukrups, als een incident. Kwam er een melding, dan stuurde de gemeente er een bestrijder naar toe om de rupsen en de nesten weg te zuigen. Onderhand neemt het echter dusdanige en structurele proporties aan dat van een incident geen sprake meer is. Door de enorme hoeveelheid meldingen, kan de gemeente de bestrijding op dit moment niet aan. Dat is overigens niet een probleem voor Deventer alleen, het speelt in heel het land.

Vallen

Met de inzet van de lokvallen is de gemeente Deventer volgens haar woordvoerder niet uniek. De funnelvallen, inclusief feromooncapsules zijn ook gewoon te koop via internet. Wie ze meerdere jaren uithangt, zal in de loop der jaren steeds minder jeukrupsen zien, is de belofte. Na drie jaar zouden de motten moeten zijn bestreden en is de processierupsoverlast verleden tijd. Deze vallen als bestrijdingsmiddel inzetten is overigens niet zomaar toegestaan. In tegenstelling tot in Azië of Zuid-Amerika is de grootschalige inzet van de feromoonval in Europa namelijk registratieplichtig. Voor de gemeente Deventer is bestrijding nadrukkelijk niet het hoofddoel. Zij wil op korte termijn vooral inzicht krijgen in de (te verwachten) overlast.

Kosten

Dit jaar is de gemeente al twee ton kwijt aan de bestrijding van de eikenprocessierups, waarvan 115.000 euro onvoorzien was. Het bedrag is het dubbele van vorig jaar en toen was het al een verdubbeling van de kosten ten opzichte van het jaar ervoor.