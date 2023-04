Deventer maakt op Bedrijvenpark A1 ruimte voor kermis: ‘Apeldoorn heeft het beter voor elkaar’

Vrees voor McDonald’s in Deventer binnenstad ter discussie: ‘Maar hier komt een lokale ondernemer’

McDonald’s wil zich vestigen in de Deventer binnenstad. De fastfoodketen hoopt een goede buur te worden. Maar daar heeft lang niet iedereen vertrouwen in. ,,We willen niet de stad zijn met gemiddeld de meeste filialen per inwoner.’’