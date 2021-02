Deventer maakt vanwege corona eerste uur parkeren in aantal garages gratis

video ’s Ochtends in de cel, ’s middags thuis met de kinderen: Tessel (45) uit Olst is dol op haar rebellenle­ven

13 februari Rebel for life noemt ze zichzelf. Tessel Hofstede (45) uit Olst is klimaatactivist bij Extinction Rebellion. Veertien uur op het asfalt zitten en in de politiecel eindigen: ze geniet ervan. ,,Waarom zou actievoeren niet leuk mogen zijn? Als we dan ten onder gaan, laten we dat dan maar strijdend en dansend doen.”