Deventer maakt zich op voor heet avondje in Pietenstrijd: ‘Let op, vergrootglas ligt op ons’

Deventer vangt minder eikenpro­ces­sie­vlin­ders dan gemiddeld, maar verwacht toch veel overlast jeukrups

15:52 Afgaande op de aantallen eikenprocessievlinders per lokdoos zou Deventer volgend jaar minder last kunnen krijgen van de jeukrups. In het stadhuis hangt de vlag echter niet uit en wordt rekening gehouden met een vergelijkbare overlast van de eikenprocessierups als in 2019.