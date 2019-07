Deventer maakt zich op voor tweede dag Deventer op Stelten; kijk hier beelden terug van vrijdagavond

Hoe lang hebben we nog last van de eikenpro­ces­sie­rups?

11:00 Henry Kuppen is directeur van boom- en bodemadviescentrum Terra Nostra en lid van het Kenniscentrum Eikenprocessierups van de Wageningen Universiteit. Als iemand ons kan vertellen wanneer we nu eindelijk van die vervelende eikenprocessierups af zijn, dan is hij het wel. ,,De top is voor deze zomer voorbij, echt waar. Maar het kan wel acht jaar duren voor een brandhaar daadwerkelijk is verdwenen.”