Deventer Maasstraat vijf weken afgesloten: riolering en bestrating worden gedeeltelijk vervangen

Vlammen slaan uit schoor­steen bij Indiaas restaurant in hartje Deventer

Bij restaurant Kohinoor of India in de Deventer binnenstad is vanmiddag brand uitgebroken. De brand ontstond in het afzuigkanaal van het restaurant aan de Zandpoort. De brandweer blust vanaf de Bokkingshang aan de achterkant van het pand. De weg is vanaf het Emmaplein afgesloten.

31 december