Deventer makelaar beboet vanwege oplichting huurders, maar waar is het bedrijf is gebleven?

Of de boete bij het Deventer bedrijf nog kan worden geïnd is de vraag. Verkoopwijs Makelaars hield eind vorig jaar ineens op te bestaan. ,,Wij hebben een nieuwe uitdaging gevonden. Hartelijk dank voor alle jaren’’, stond een tijdlang op de website van het makelaarskantoor in de Hofstraat in Deventer. Inmiddels is ook de site uit de lucht en het telefoonnummer is niet meer actief.

Verboden

Net als De Huissleutel in Tilburg en Amsterdam Housing bracht het Deventer makelaarskantoor ten onrechte kosten in rekening bij mensen die een huis wilden huren. Dat is bij wet verboden als de bemiddelaar werkt in opdracht van de verhuurder.

„Dit is extra belangrijk bij de huidige krappe woningmarkt, waarbij woningzoekenden in een afhankelijke positie zitten en weinig keuzemogelijkheden hebben’’, staat in een verklaring van de ACM.

‘Aanhuurkosten’

De drie bemiddelaars brachten huurders tussen de 150 en ruim 400 euro in rekening. Dat gebeurde onder de noemer van contractkosten, ‘aanhuurkosten’, administratiekosten of inschrijfgeld. Huurders werden vaak verplicht te betalen voordat ze de woning konden betrekken.

De hoogste boete kreeg De Huissleutel in Tilburg (100.000 euro). Amsterdam Housing moet 80.000 euro betalen en de laagste boete is voor het opgeheven Deventer makelaarsbedrijf (5000). De hoogte van de boete is gerelateerd aan de hoogte van de kosten die in rekening werden gebracht en het aantal huurders dat er mee werd geconfronteerd.

De ACM volgt de komende maanden wat het effect is van de boetes en of meer acties nodig zijn.