Deventer met coronacirkels in rijtje met New York en Rotterdam

video Van XXXXL-shirts tot verf, libido­kruid en onpaar schoenen: dit magazijn in Deventer herbergt wat 30 webshops verkopen

27 mei Meer dan 25.000 artikelen liggen tot meters hoog opgestapeld in het magazijn van Uitgeverij Davo in Deventer. De gekste dingen die 30 webshops in de niche verkopen: naaimachineonderdelen, duizenden onpaar schoenen in allemaal verschillende dozen, wasmiddel, verf op kleur gemengd en heel veel kinderkamerspullen. Het bedrijf groeit zo hard uit z’n jasje dat Davo nieuw gaat bouwen op Bedrijvenpark A1.