Deventer mikt op bouw van 300 flexwoningen in 2023, maar waar is er plek in en om de stad?

Charles fotogra­feert Charles: Deventer dit jaar heel december in Dic­kens-sfeer

Dickens en de feestdagen lijken nog ver weg, maar de kans bestaat dat je in en om Deventer al mensen in Victoriaanse kleding ziet. Deventenaar Charles Niël legt scènes die de figuranten verbeelden vast op de foto. Die beelden komen in het Bergkwartier te hangen en vormen de route voor iets nieuws: audiotour de Dickens Walk. ,,We maken het Dickensfestijn op een passende manier nog groter.”

22 november