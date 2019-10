Deventer mikt op drie windmolens erbij

Coming Out Day Yentl en Charley toveren Deventer schoolkan­ti­ne om met regenboog: ‘Je moet durven zijn wie je bent’

6:29 Vanwege Coming Out Dag wappert vandaag op veel scholen de regenboogvlag. Of dat echt aanzet tot een gesprek of een ‘coming out’, wagen de 15-jarige vriendinnen Yentl Lemmerman en Charley Blokvoort te betwijfelen. De zuilen in de kantine die dinsdag de kleuren van de regenboog krijgen, doen dat hopelijk wel, want: ,,Je moet kunnen en durven zijn wie je bent.”