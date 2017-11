'Deventer moet volwaardige skatebaan krijgen'

Waarom is een skatebaan in Deventer nodig?

Rutten, betrokken bij het initiatief: ,,,Deventer heeft een paar skateplekken, maar die zijn klein. Daar kun je weinig trucs en stunts uithalen. De grootste ligt op Blauwenoord, maar die is aan vervanging toe en van slecht materiaal. Jongeren uit Deventer wijken uit naar Zutphen en Apeldoorn. We willen graag in Deventer ook een grote skatebaan van beton. Buiten, waar je zonder entree of lidmaatschap terecht kan. Als je ouder bent zoals ik, pak je de trein. Als je 12 jaar bent, is dat moeilijker. Die groep ziet ons ook niet bezig in Deventer. Van ouderen leer je juist trucs en stunts.''

Is het skaten, BMX'en en steppen populair in Deventer?

,,Vijftien jongeren zijn naar de gemeente gestapt voor de baan. Maar in totaal zijn er honderden beoefenaars. Steppen is bij jonge tieners populair, bij de ouderen skaten en BMX. Het gaat om stunts en trucs uithalen. Freestyle BMX en skaten zijn bij de Spelen in Tokio voor het eerst olympisch.

Het is een serieuze sport en niet iets wat nu even onder jongeren populair is. Dat blijft. Het mooiste zou zijn net zoals in Zutphen met verlichting, zodat je ook 's avonds bezig kan, maar dat is niet direct een must.''

In het onderzoek staan vijf locaties. Heb jij een voorkeur?

,,Bij het Borgelerbad. Daar krijg je geen overlastklachten. Ja, in Diepenveen is een skatebaan aangelegd na veel bezwaren van omwonenden.