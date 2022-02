Deventer monument voor gastarbeiders? ‘Nu vinden mensen het leuk dat je half-Italiaans bent, vroeger was ik een spaghettivreter’

Voor actrice Julika Marijn voelt Etty Hillesum soms zelfs als familie: ‘Die dagboeken laten mij maar niet los’

Etty Hillesum is misschien wel de beste Deventer schrijfster ooit. Ze stierf in Auschwitz en werd via haar dagboeken postuum beroemd. Toneelactrice Julika Marijn grasduint al twintig jaar in haar leven. Ze brengt een solovoorstelling over de Joodse ‘Etty’.

