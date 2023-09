Deventer Moordzaak: kunnen complottheorieën nu de prullenbak in?

Het dna-bewijs. Het tijdstip van overlijden. Het laatste belletje. Het zijn zaken die door ‘kamp-Ernst Louwes’ voortdurend werden aangehaald om zijn onschuld aan te tonen in de Deventer Moordzaak. In zijn advies om de zaak niet te herzien, gaat advocaat-generaal Diederik Aben hier uitgebreid op in. Is de analyse van Aben voldoende om de laatste complottheorieën naar het rijk der fabelen te verwijzen?

Het advies van Aben aan de Hoge Raad leest bijna als een boek. Het is lijvig, zeer gedetailleerd en het gaat dieper dan formeel nodig was. De advocaat-generaal (AG) had in sommige gevallen simpelweg vast kunnen stellen dat er geen ‘novum’ was - geen nieuwe feiten die tot een herziening zouden kunnen leiden.

Maar Aben ging minutieus in op enkele van de belangrijkste redenen waarom mensen geloven dat de veroordeling van ‘boekhouder’ Ernst Louwes uit Lelystad onterecht is. De veroordeling voor de moord op de weduwe Wittenberg in Deventer in september 1999. Dit zijn die belangrijkste redenen, in willekeurige volgorde. Met daarbij de analyse van Aben.

Vaststaat dat Louwes de laatste is geweest die met de weduwe heeft gebeld. Dat gebeurde op de avond van de moord, om 20.36. Dat belletje duurde opvallend genoeg slechts 16 seconden. Zijn autotelefoon - een soort mobieltje - straalde tijdens dat gesprek een basisstation aan op de Nieuwstraat in Deventer.

Voor de recherche destijds een reden om aan te nemen dat Louwes in of in de buurt van Deventer was en niet op de snelweg A28, zoals Louwes zelf beweerde. Dan had zijn gsm namelijk een ander station ‘aangestraald’.

Maar volgens ‘Kamp-Louwes’ was het onder bijzondere weersomstandigheden toch mogelijk dat zijn gsm vanaf de A28 contact maakte met het station in Deventer. Opvallend genoeg komt Aben tot de conclusie dat die weersomstandigheden op de dag van het misdrijf inderdaad van toepassing waren. Pleit dit Louwes dan vrij?