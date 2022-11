Deventer moordzaak opnieuw? ‘Het kán, alles kan... Ook marsmannetjes kunnen het gedaan hebben’

Knoops over nieuwe stap in Deventer moordzaak: ‘Rapport werpt écht nieuw licht op de zaak’

Een leugen die wellicht geen leugen was en een blouse waarmee zoveel is gesleept dat het dna erop eigenlijk onbruikbaar is geworden. Onderzoekers twijfelen ernstig aan het bewijsmateriaal waarop de moordenaar van de weduwe Wittenberg is veroordeeld. ,,Dit werpt een heel nieuw licht op de zaak”, zegt advocaat Geert-Jan Knoops.

1 november