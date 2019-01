Deventer moordzaak opnieuw volop in de schijnwerpers met nieuwe film en ‘multimediaal project’

Fedja van Huêt, Yorick van Wageningen en Lies Visschedijk spelen de hoofdrollen in de nieuwe ‘dramathriller DE VEROORDELING over de Deventer moordzaak’, bericht September Film. De opnames gaan deze week van start. Het scenario is gebaseerd op het boek van journalist Bas Haan, ‘De Deventer moordzaak, het complot ontrafeld’.

Ernest Louwes uit Lelystad werd door de rechter naar de gevangenis gestuurd: volkomen onterecht volgens Maurice de Hond. Hij neemt het al jaren op voor Louwes. Volgens hem lijden politie en justitie aan tunnelvisie: in hun onderzoek kon niemand anders de dader zijn dan Louwes.

130 fouten

De opiniemaker klom dan ook meteen in de pen toen de film over de Deventer moordzaak werd aangekondigd. ,,Wij hadden destijds in totaal circa 130 fouten, waarvan diverse cruciaal, geconstateerd in zijn boek’’, zegt De Hond op zijn website.

,,Ik kom binnenkort uit met een multimediaal project waaruit de lezer/kijker een goed beeld krijg over hoe het OM en de politie destijds de tunnel ingelopen zijn, die nog alleen maar tot de uitkomst kon leiden dat Ernest Louwes de moordenaar was.’’

Netflix

De Hond noemt zijn multimedia-project Making a Murderer in Deventer. ,,En ik kan u verzekeren dat veel van datgenen wat u bij de Netflix serie heeft gezien over hoe daar in Wisconsin politie en OM ervoor zorgde dat een onschuldige tot twee keer toe in de gevangenis verdween, terug te zien is bij de veroordeling van Ernest Louwes (twee keer veroordeeld op verschillend bewijs.’’

Kapper

De moord op de rijke weduwe Jacqueline Wittenberg vond plaats in de herfst van 1999. Op 25 september 1999 verschijnt ze niet op een afspraak bij de kapper. Gewaarschuwde agenten vinden het lichaam van de 60-jarige vrouw in haar woning in Deventer. Ze is geslagen, gewurgd en iemand heeft als een gek op haar ingestoken. Er zijn geen braaksporen en er is niets gestolen. De politie denkt dat de dader een bekende moet zijn.

