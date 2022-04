Deventer multicultistraat eenrichtingsverkeer: einde aan scheldpartijen of juist meer incidenten?

Weggestopt en uitgebuit, dit is het lot van arbeidsmi­gran­ten in Deventer: ‘Het ziet er liefdeloos uit’

Huizen met afgeplakte ramen of waar de gordijnen dag en nacht dicht zijn. In de Rielerweg in Deventer zie je dit veel. Het zijn huizen waar arbeidsmigranten wonen, maar met hoeveel in één huis is gissen. Het gevolg: de overlast in de Deventer volksbuurt Voorstad-Oost neemt toe. ,,Logisch, ze worden niet als mensen behandeld’’, zegt Ellen Demirdag van vakbond FNV.

18 maart