Deventer na Zwolle en Enschede sterkste binnenstad van Overijssel

Leerlingen school Wilp mogen niet meer uit de kraan drinken na vondst lood

16:41 Vanwege de vondst van lood in waterleidingen in een basisschool in Wilp mogen leerlingen per direct niet meer uit de kraan drinken. De looddeeltjes in drinkwater kunnen gevaarlijk zijn voor met name jonge kinderen. De school heeft besloten alle kranen gelijk af te sluiten.