Deventer neemt meer tijd over besluit over windmolens

Fysieke (inspraak)bijeenkomsten zijn nu onmogelijk. Tot frustratie ook van flink wat bewoners uit Colmschate, dat het dichtst bij de twee beoogde gebieden ligt, en die zich verzetten tegen windmolens.

In het kader van de Regionale Energie Strategie West Overijssel moeten gemeenten elk een aandeel groene energie opwekken. Met de turbines kan Deventer een flink portie van haar RES-aandeel realiseren. Op 1 juli moet Deventer haar bod inleveren.

Krap

Verhaar pleitte vanwege de moeilijkheden om inspraak te organiseren binnen de regio al voor uitstel, maar zegt dat hij daar geen gehoor vindt. Op landelijk niveau is volgens Verhaar ook geen bereidheid: dus blijft 1 juli staan. ,,Dat is krap, we kunnen dan hooguit een globaal bod doen.”

Dat is dan een korte beschrijving van de (wind)gebieden waarover Deventer met onder meer bewoners nog in gesprek is. ,,En waar we nog geen besluit over hebben genomen.”

De gemeenteraad stelt voor 1 juli wel de hoogte van het RES-bod vast - ligt nu op 212 Gigawattuur, de verdeling tussen wind en zon (zonneparken) en een korte beschrijving hoe/waar Deventer dat zou kunnen realiseren. Met de belangrijke kanttekening dat daar nog met de samenleving over wordt gesproken en een apart raadsbesluit volgt.

Vanwege corona stelde de politiek de inspraak in de raad al uit. Online gaat de gemeente wél door met bijeenkomsten. Verhaar: ,,Mensen hebben terechte vragen en zorgen, bijvoorbeeld over geluid en zichtbaarheid van de molens. Als we kunnen informeren en verkeerde denkbeelden kunnen wegnemen, moeten we dat doen.”