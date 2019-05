Deventer neemt woonwagenplekken uitgebreid onder de loep: ‘Ze willen gewoon bij ons loeren’

Deventer gaat woonwagenstandplaatsen uitvoerig onderzoeken om te bekijken of ze wel voldoen aan alle wet- en regelgeving. In totaal gaat het om ruim vijftig wagens, her en der verspreid door de stad. De bewoners kunnen nogal wat verwachten: het onderzoek kan onder meer brandveiligheid, bodemverontreiniging en (bouw)vergunningen beslaan, maar ook uitkeringsfraude. Binnen de gemeente wordt gesproken over een ‘normalisatietraject'. De aanpak is financieel bijna rond, de verwachting is dat die half juli van start gaat.