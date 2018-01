Deventer neemt zondagopening onder de loep

Is Deventer toe aan het helemaal vrijgeven van winkelen op zondag? Moeten er alleen vaste koopzondagen voor de binnenstad en winkelgebieden blijven? Of is alleen verdere verruiming voor bepaalde branches wenselijk? Over zulke vragen kunnen ondernemers in de binnenstad (en wijkwinkelcentra) zich snel uitspreken. Waarna de gemeente kan bepalen of het beleid rond zondagopening anders moet.