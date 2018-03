Deventer 'niet heilig' als vestingsplaats voor museum

Initiatiefnemer Hoogland is bestuurslid van Stichting Eicas (European institute for contemporary art and science). De stichting heeft op 1 maart - de slotdag van de biedingstermijn - geboden op en een plan ingeleverd voor het voormalig Alexander Hegius Lyceum aan de Nieuwe Markt in Deventer. Samen met 1618 Vastgoed wil Hoogland in dit pand een internationaal tot de verbeelding sprekend museum inrichten in combinatie met enkele appartementen.