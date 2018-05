Deventer nu echt niet langer flitspaalvrij: camera aan de Hanzeweg geplaatst

Horeca-ondernemer Deventer naar rechter voor groter terras op de Brink

13:24 Waarom is een metersbreed pad dwars door terrassen aan de Brink in Deventer nodig? De eigenaar van Bieren Danscafé Persee maakte bezwaar tegen het inkorten van zijn terras. Vandaag boog de rechter in Zwolle zich over de kwestie.