Deventer Nuran wint Nationale Vrijwilligersprijs en bakt even tussendoor koekjes voor de hele flat

,,Misschien is het dat kleine beetje liefde dat ik geef, dat ik nu terugkrijg’’, mijmert Nuran Florissen-Kapikiran, terwijl haar telefoon onophoudelijk blijft trillen. ,,78 appjes vanochtend al. En Facebook kan ik niet meer bijhouden. Buren stonden hier gisteravond in de deuropening. Mijn zus belde meteen. Mijn vader, 82 jaar, in Oost-Turkije, beeldbelde me. Ik zag de tranen lopen. Ik wist zelf al een week dat ik gewonnen had. Toen namen ze het filmpje op. Maar ik vertelde het aan niemand. Dat mocht toch niet? Dus voelde ik me heel gek, hier alleen op de bank.’’