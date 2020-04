Deventer Nuran wint Nationale Vrijwilligersprijs Venus van Milo

Nuran, afkomstig uit Turkije, werd geboren zonder heupkommen. Slechts 1.44 meter groot ziet niemand in Deventer haar echter over het hoofd. Haar vrijwillige inzet is tomeloos, het aantal organisaties waar ze zich voor inzet niet op twee handen te tellen. De prijs is, naast een beeld, een cheque van 5000 euro die ze naar eigen inzicht aan goede doelen mag schenken. Nuran toonde zich blij verrast door de uitreiking via beeld door De Hond. ,,Ik krijg ze tranen", liet ze weten.