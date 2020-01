Deventer, Olst-Wijhe en Raalte gaan zorg rond verwarde personen nog beter organiseren

Uit die cijfers bleek dat inwoners van deze gemeente relatief veel overlast ondervinden van verwarde personen. Deventer stond 21ste op de landelijke lijst, met gemiddeld 8,4 overlastmeldingen per duizend inwoners in 2019. Het landelijk gemiddelde was 5,8.

Zorgelijk

Ook Zwolle (8,5) en Zutphen (13,8) stonden hoog op de lijst, wat Henny Plant van Politie Oost-Nederland in een reactie tegen de Stentor deed verzuchten: ,,Kennelijk slaagt men er in Oost-Nederland niet in om mensen die in de knel komen, tijdig te in beeld te krijgen en te helpen.’’