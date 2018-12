Deventer ondernemer de cel in voor benadelen fiscus

De boekhouding van Deventenaar Johannes S. van zijn inmiddels failliete bedrijf in Twello was een grote puinhoop. En dat was niet omdat hij zich uit onwetendheid een paar keer ‘vergist’ heeft, zoals hij wilde doen geloven, maar met opzet om de belastingdienst te tillen, zo concludeert de rechtbank. De 48-jarige ondernemer kreeg vandaag een gevangenisstraf opgelegd van twaalf maanden, waarvan drie voorwaardelijk.

In twee jaar tijd – van 2014 tot 2016 – wist de 48-jarige S. de fiscus voor ruim drie ton te benadelen, stelde de rechtbank in navolging van het Openbaar Ministerie vast. De ondernemer was niet naar de rechtbank in Zwolle gekomen om tekst en uitleg te geven en had evenmin een advocaat gestuurd. Mogelijk is hij te druk met zijn nieuwe bedrijf.

Duurzaam

Het bedrijf waar het nu om draaide, heette Pv Duurzaam BV, dat handelde in zonnepanelen. S. stuurde zijn boekhouder periodiek via e-mail de bedragen door van terug te ontvangen en te betalen btw, zonder de onderliggende administratie erbij. Op basis daarvan deed de boekhouder de aangiften. Toen de fiscus en later de FIOD (fiscale opsporingsdienst) op de stoep stonden ontdekten ze uiteindelijk nogal wat hiaten.

Zo ontbraken er facturen, waren er facturen dubbel geboekt, was er geen doorlopende nummering van uitgaande nota’s en waren er privé-opnamen gedaan van een ton zonder verantwoording. ‘Hij wist op een of andere manier verkoopnota’s te gebruiken als kostennota’s’, stelt de rechtbank vast. In het eerste geval moet een bedrijf btw betalen, bij inkoop kan het btw terugvragen.

Kennis

In de verhoren heeft de S. zich enerzijds beroepen op gebrek aan kennis van financiële zaken en legde hij de verantwoordelijkheid bij de boekhouder. Anderzijds wist hij weer antwoorden te geven die wel duidden op inzicht in de materie. ‘En’, stelde de rechtbankvoorzitter vast, ‘de vergissingen pakken wel opvallend uit in zijn voordeel, niet ten gunste van de samenleving’.

Claustrofobisch

Nadat de ondernemer was opgepakt gaf hij aan claustrofobisch te zijn, reden waarom hij niet in verzekering is gesteld. Dat weerhield de rechtbank er niet van om gevangenisstraf op te leggen ‘Spijtig dat hij er zelf niet is, zodat we daar een diepere indruk van konden krijgen’.

Het bedrijf Pv Duurzaam is in 2016 failliet gegaan, S. is een nieuwe onderneming begonnen in led-verlichting, zegt het OM.