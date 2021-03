Deventer ondernemers laten zien dat een weekje zonder vlees echt wel kan

poll Komt er een tweede standbeeld van de omstreden president Steyn tegenover het station in Deventer? ‘Laat hem zichzelf in de ogen kijken’

9 maart Het was vorig jaar voer voor discussie in Deventer: het omstreden standbeeld van president Steyn, tegenover het NS-station. Critici wilden een uitlegbordje onder het beeld. Dat is er inmiddels nog steeds niet gekomen. Wel is er nu een ander voorstel van kunstenaars: een tijdelijk tegenbeeld, naast of tegenover het standbeeld van Steyn.