Deventer ondernemers trakteren brandweer na grote brand, maar dan gaat de pieper

MET VIDEO & UPDATE Vuurzee in Deventer: ‘Ik hoorde m’n huisgenoot schreeuwen’

Vannacht is er een grote brand uitgebroken in het historische centrum van Deventer. Daarbij is de woning boven de voormalige fotozaak Hekkert volledig uitgebrand. Na enkele uren blussen is de brand onder controle, laat de brandweer weten. Er zijn twee gewonden naar het ziekenhuis overgebracht.

16 augustus