Deventer onderzoek naar aardwarmte

Het Deventer ingenieursbureau Witteveen+Bos gaat in opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzoek doen naar de risico’s van Ultra Diepe Geothermie en Enhanced Geothermal Systems in Nederland. Zo kan UDG aardbevingen veroorzaken.

UDG is het boren naar warmte dieper dan 4 kilometer. Op deze diepte is in Nederland water van meer dan 120 graden aanwezig, wat op het aardoppervlak omgezet kan worden in stoom. Ultra Diepe Geothermie (UDG) heeft potentie om in de duurzame warmtebehoefte van vooral de industrie te voorzien. SodM is echter van mening dat de risico’s op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu nog niet voldoende zijn geïnventariseerd.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat op sommige plekken aardbevingen worden geïnduceerd tijdens het boren en winnen. Door de potentiële risico’s goed in kaart te brengen, zal SodM beter in staat zijn toezicht te houden door richtlijnen en wettelijke maatregelen voor te schrijven. Het is in ieders belang dat de toekomstige winning van ultradiepe geothermie zorgvuldig wordt gedaan, zodat de veiligheid voor omwonenden en omgeving blijft gewaarborgd, aldus Witteveen+Bos.

Door het Energieakkoord staat Nederland voor de grote uitdaging de energievoorziening te verduurzamen. UDG wordt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Energie Beheer Nederland (EBN) gestimuleerd. In de zomer van 2017 is een ‘green deal’ gesloten tussen EZK, EBN, TNO en zeven consortia met verschillende marktpartijen. Deze consortia werken momenteel plannen uit om op niet al te lange termijn op diverse plekken in Nederland proefboringen te plaatsen voor het winnen van ultradiepe geothermie.