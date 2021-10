Deventer onderzoeksbureau onder vuur om vermeende ‘geheime onderzoeken’ bij moskeeën

NTA is opgericht door Najib Tuzani (37). Hij geldt al jaren als expert in onderzoek naar en duiding van sociale veiligheidskwesties, met name radicalisering en (gewelddadig) extremisme. In 2018 startte hij in Deventer met adviesbureau NTA (voluit: Nuance door Training en Advies), dat enkele tientallen medewerkers telt. Het bedrijf doet onder meer in opdracht van overheden onderzoek naar radicale groeperingen en geeft advies over de aanpak. Tuzani is daarnaast sinds juni van dit jaar werkzaam bij de politie Oost-Nederland in Apeldoorn als ‘programmanager diversiteit en inclusie’.