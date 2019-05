Deventer ontruimt dierenparkje Colmschaterstraatweg

Het dierenparkje aan de Colmschaterstraatweg is maandagochtend door de gemeente Deventer ontruimd. Het enige overgebleven hertje is naar de hertenweide in het Nieuwe Plantsoen gebracht en een konijntje is naar de familie gegaan waarvan het dier was. Het parkje bestond al jaren, maar was gebouwd op openbare grond. De andere dieren waren inmiddels niet meer aanwezig.