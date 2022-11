Deventer ontvangt ongekend megabedrag uit Den Haag, 30 miljoen euro moet stad vooruit helpen

Nieuwe woontoren Deventer binnenstad: DUWO gaat studenten­wo­nin­gen verhuren

DUWO, de corporatie die door het hele land studentenwoningen verhuurt, breidt het aanbod in Deventer uit. DUWO gaat 88 studio's verhuren in het complex met ook woontoren, een ontwikkeling die wordt gebouwd naast de Leeuwenbrug in het Deventer stationsgebied.

