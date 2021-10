Deventer ontwerper Peter Bos glimt van trots: zijn quarantaineboek hangt naast Karel Appel in het Stedelijk

Deventer basisscho­lie­ren leren wat speelgoed zegt over tijdsgeest: ‘Ik zag vroeger nooit zwarte poppen’

7 oktober Wat kan speelgoed kinderen leren over gender, identiteit en stereotyperingen? De leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de De Kleine Planeet in Deventer ontdekken dat in het interactieve lesprogramma De Speelgoedspiegel in het Speelgoedmuseum. Er komen vragen langs als: kunnen kinderen nog wel met neppistolen spelen? ,,Dat is heel gewelddadig.’’