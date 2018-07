Deventer op Stelten: de hoogtepunten en de mooiste foto's

125.000 bezoekers. Het is het aantal dat al een aantal jaren stabiel is. En dat is ook goed. Want zo kan Deventer op Stelten bouwen aan andere dingen. Meer locaties, meer voorstellingen. En een kerk. Want dat was het hoogtepunt van dit jaar: een kathedraal van 4000 dozen. Gebouwd in drie dagen noeste arbeid van duizenden vrijwilligers. Neergehaald in minder dan een uur. Door onder meer honderden springende kinderen.

Kerk

Deventer bestaat 1250 jaar. Dus plakten 1250 vrijwilligers anderhalve week 4000 dozen dicht. Die vervolgens in elkaar geplakt werden tot twee torens van 25 meter hoogte in de vorm van de Lebuinuskerk en een middenschip ertussen. Een megaproject, ook voor de Franse kunstenaar Olivier Grossetete. Het megakunstwerk, van zo'n 3500 kilo aan karton, werd aan het einde van de zondag neergehaald. Tot plezier van de honderden kinderen die mochten springen tot het plat was.

Dans

Overal pleinen vol mensen en voorstellingen. Om de drukte te spreiden zijn er meer dan tien locaties. Van heel intiem tot megagroot. Op het Lamme van Dieseplein is de entourage intiem. Dan blijken ineens duizenden mensen stil te kunnen zijn, als een meisje van Noustube in een watercylinder danst op haast beklemmende wijze. Muziek is er niet. Alleen af en toe een hapje lucht.

Boot

Hoe kom je naar de Worp, waar ook een voorstelling is, en bovendien het muziekfestival Hoogtevrees? Nou, natuurlijk met het pontje. Drie in dit geval, want naast de reguliere is de oude en ook de Stad Deventer in de vaart. Schipper Georg Keibler: ,,Tienduizenden. Dit is ons drukste weekeinde. Staan er ineens 1500 man te wachten omdat een voorstelling afgelopen is.''

Titanick

Als de avond valt, zijn er twee grote voorstellingen: Gajes en Titanick. De laatste staat op Deventers grootste plein, net buiten het centrum, op de Beestenmarkt. Hele drommen mensen persen zich onder de spoortunnel door, maar eenmaal op het plein is overal zicht op 'Alice on the Run', de moderne vertaling van Alice in Wonderland.

Beren

Iedereen wil de beren zien. De optocht Remue 'd Ours trekt verschillende malen door de binnenstad en over de Brink. De steltenlopers er al springend vooruit. Dit is waar de mensen voor komen: parades in optima forma. En af en toe een aai van een berenpoot over je bol.

Volledig scherm De kerk van Olivier Grossetete in optima forma net voordat het kunstwerk afgebroken werd. © FOTO HISSINK

Volledig scherm Hoe je danst in een watercilinder? Nou, gewoon je adem inhouden. Dat deed het publiek overigens ook op het Lamme van Dieseplein bij Noustube. © FOTO HISSINK

Volledig scherm Titanick speelde de hele Beestenmarkt over met Alice on the Run. © FOTO HISSINK

Volledig scherm Onderbroekenlol op de nieuwste locatie van het festival: het Brinkpoortplein. Het publiek wist het prima te vinden. © Ronald Hissink

Volledig scherm Evenwichtskunst tot kunst verheven op het Boreelplein door La Mondiale Generale. © FOTO HISSINK

Volledig scherm De steltenlopers van Remue 'd Ours gaan springend door het leven. © FOTO HISSINK

Volledig scherm Enge mannetjes doen het goed. Ze heten The Geezers. © FOTO HISSINK

Volledig scherm Gajes speelt de premiere van Odyssee. © FOTO HISSINK

Volledig scherm Zoevend over straat met Le Snob. © FOTO HISSINK

Volledig scherm Hoe hoog kunnen stelten zijn? Nou heel hoog, zo laat Adam Read zien. © FOTO HISSINK

Volledig scherm De rolschaatsdames van Remue La Fabrique knuffelen heel wat af. © FOTO HISSINK

Volledig scherm Teatro Pavana gaat constant de Brink over. © FOTO HISSINK

Volledig scherm Voor de luchtballon moesten de Deventenaren naar de overkant van de Ijssel. Maar daar lieten duizenden zich niet door afschrikken. © FOTO HISSINK

Volledig scherm Alle binnenvoorstellingen zijn zo goed al uitverkocht op Deventer op Stelten. Ockham's Razor geeft op zondagmiddag speciaal uitleg aan blinde mensen. Zij krijgen via een speciaal koptelefoontje een live verslag tijdens de voorstelling. © FOTO HISSINK