Deventer op Stelten last bijna alle optredens op slotdag af na mogelijke coronabesmettingen

Helemaal afgelast is het bekende festival niet; twee onderdelen gaan nog wel door. Dat zijn voorstellingen die vrij te bezoeken zijn in de buitenlucht, op een ruime locatie en waar geen kaartverkoop voor is.

De organisatie heeft zaterdagavond besloten af te schalen naar een uitgeklede variant van het festival. In mei was dat ook één van de mogelijke scenario's, met het oog op de onzekere corona-ontwikkelingen.

Testen voor toegang

Besloten werd toen dat Deventer Op Stelten door kon gaan, maar alleen met kleine optredens, met beperkt publiek en op locaties die zijn af te sluiten. Kaartverkoop vooraf (online) was een voorwaarde. Getest hoefde er niet te worden; de publieksaantallen per locatie waren zo klein, dat de anderhalve meterregel kon worden nageleefd. Bovendien werden medewerkers en artiesten om de dag getest.

De drie mogelijke besmettingen zijn van ‘buitenaf het festival binnen gekomen’, meldt de organisatie. Die heeft besloten dit risico niet langer te willen lopen, zo is in de vroege zondagnacht gemeld.

Bezoekers die zondag nog wel willen genieten van het festival kunnen de installatie dRift in de Buitengracht bezoeken. Dat zijn honderd doorzichtige, lichtgevende poppen, die op het water drijven in het Rijsterborgherpark. De kunstzinnige wandeling van Pieter Post en de Blauwe Vogel is ook nog gewoon mogelijk. De wandeling van Pieter Post loop je aan de hand van een boekje die op te halen is bij de VVV Winkel, zondags geopend tussen 11.00 en 16.00 uur.

Uitgesmeerd

Deventer op Stelten werd vanwege corona dit keer uitgesmeerd over veel meer locaties en meer dagen (negen, in plaats van zoals gebruikelijk slechts één weekend). Met 35 gezelschappen waren er meer dan 1000 voorstellingen te bekijken, uit binnen- en buitenland. Van intieme één-op-één voorstellingen, tot voorstellingen voor 16 tot 50 mensen op binnenpleinen, tuinen en binnen locaties in de binnenstad van Deventer.

