Vanaf vandaag verandert Deventer in één groot theater tijdens het internationale Deventer op Stelten. Een enorme operatie met artiesten uit heel Europa. Het evenement dat van vandaag tot en met zondag duurt in vijf feiten:

125.000 bezoekers

De organisatie verwacht tijdens de 22ste editie dit jaar 125.000 bezoekers te trekken. Dat aantal is al jaren stabiel. Vorig jaar is onderzoek gedaan door de provincie Overijssel waaruit blijkt dat de helft van die bezoekers uit Deventer en de directie omgeving komt. Op het gebied van buitenlandse toeristen valt nog winst te behalen. Slechts twee procent van de bezoekers komt uit het buitenland.

Volledig scherm De levensgrote beren van Remue Menage sjouwen met enige regelmaat door de Deventer binnenstad deze drie dagen. © Angelique Rondhuis

450 uur voorstellingen met 225 artiesten

Tijdens het festival staan 225 artiesten uit vijf landen bij elkaar 450 uur op de planken. De 160 voorstellingen vinden plaats verspreid over de hele stad. Van de ruim 225 artiesten die meespelen zijn er 150 professional en 75 amateur. Artiesten komen uit eigen land, maar ook uit België, Engeland, Duitsland en Frankrijk. De spelers slapen tijdens het evenement in 110 hotelkamers en twee Bed and Breakfasts in de stad.

Volledig scherm Wie de negen muzikanten van Le Snob wil zien, maakt het meeste kans op de Brink. © Angelique Rondhuis

46 jaar

De gemiddelde leeftijd van bezoekers van Deventer op Stelten is 46 jaar. Daarbij is driekwart vrouw. De meeste bezoekers komen uit de leeftijdscategorie 50-64 jaar. 78 procent van die bezoekers heeft het evenement al eerder bezocht. Dat het Deventer festival in de smaak valt blijkt wel uit het rapportcijfer dat bezoekers geven. Maar liefst een 8,2, waarbij vooral de sfeer een torenhoog cijfer krijgt (8,8). Zestig procent van de bezoekers zou Deventer op Stelten dan ook aanraden bij familie of vrienden.

Volledig scherm Theater Titanick "Alice on the run" staat twee keer op de Beestenmarkt. © Angelique Rondhuis

110 bewakers en 200 begeleiders

Bij een festival van deze grootte wordt fors ingezet op het gebied van beveiliging. 60 mensen bewaken de spullen die tijdens het evenement worden gebruikt. Vijftig beveiligers zien toe op de handhaving. Daarnaast staat een team van de politie en brandweer stand-by. Ook zijn 15 EHBO'ers ingezet. 10 coördinatoren en 175 publieksbegeleiders leiden alles in goede banen. Ook de artiesten krijgen een VIP-behandeling, waar 25 groepsbegeleiders voor zorgen. Of het gaat om een rolletje plakband of een beker water, alles wordt in de puntjes geregeld.

Volledig scherm De evenwichtskunstenaars van La Mondiale Generale spelen de ultieme evenwichtsvoorstelling op het Boreelplein. © Angelique Rondhuis

4000 kartonnen dozen

Omdat Deventer dit jaar 1250 jaar bestaat bouwt de Franse kunstenaar Olivier Grossetête een aantal metershoge torens en objecten van karton. Voor de torens van ruim 20 meter hoog en het kerkje van Lebuinus waarmee Deventer is gesticht zijn 4000 kartonnen dozen nodig. Daarvoor zijn 1250 bouwers opgetrommeld die vrijwillig meewerken aan de operatie.