Deventer op Stelten voor Dummies: drie routes voor de zaterdag van het straatfestival

Deventer op Stelten is het immens populaire straatfestival met acts op hoogte van Deventer. 125.000 bezoekers in drie dagen, bijna 20 verschillende locaties in het stadscentrum, maar ook net daarbuiten. Tientallen optredens, een blokkenschema waar je van duizelt. De vaste bezoeker vindt zijn weg. Maar wat nu als je geen idee hebt? De Stentor maakt drie mogelijke spoorboekjes voor de zaterdag. Met kinderen, gewoon met een stel vrienden, of voor de buiten-de-gebaande-paden kunstminner. En dan nog op voorhand de dienstmededeling: wie gewoon de stad in gaat, gaat vast stelten zien. Maar ietwat voorbereiding is beter.

Met kinderen volgen we stiekem twee sporen. Een met alleen de middag, en de ander ook met de avond. Want ook wie met kinderen komt, kan eigenlijk niet om de lichtjesparades op de zaterdagavond heen. Vrees niet dat kinderen in slaap vallen. Met zoveel indrukken gaat dat niet lukken. Buggy's zijn overigens geen aanrader. Sterke schouders zullen moeten dragen. Begin met circusact Teatime op het Boreelplein, om 12.30 uur. Daarna door naar de grote parade van Teatro del Silencio. Misschien een beetje eng voor de echte kleintjes, maar omdat het dag is, zal het spektakel vast meer indruk maken dan alleen de morbide gang naar het kerkhof. De tocht gaat van de Kapjeswelle naar het Grote Kerkhof tussen 13.30 en 14.30 uur.

Volledig scherm Een tocht naar het kerkhof met tientallen acteurs van Teatro del Silencio. © Deventer op Stelten

Om 15 uur begint aan de overzijde in het Worpplantsoen Tout en Vrac met de ontploffende taartenbakster.

Volledig scherm Bloem, eieren, een over, en een taartenbakster die iets perfects wil maken, maar daar niet helemaal in slaagt: dat is Tout en Vrac in het plantsoen. © Deventer op Stelten

Kun je daarna uitblazen bij Hoogtevrees, en eten bij het relaxte muziekfestival. Als je alleen de middag blijft: ga vooral de winkelstraten in. Onder meer Close Act trekt met een deel van de artiesten door de Engestraat rond 15 uur.

Volledig scherm Close Act heeft speciaal voor Deventer op Stelten een parade samengesteld. © Deventer op Stelten

Loop even door naar het Lamme van Dieseplein waar een gekke kapper tot 16 uur creaties maakt. Voor de avondgasten volstaat het om 's avonds op de Brink te zijn. Vanaf half negen trekt alles aan je voorbij. Met als hoogtepunten de parades van Picto Facto en Close Act rond half elf.

Volledig scherm Kleurrijke parade van Picto Pacto is ook leuk in het donker. © Deventer op Stelten

Gezellig met vrienden op pad? Start bij Delrevés om 12.30 uur: op de achtermuur van de Schouwburg hangen dansers aan touwen. Compleet met spitzen dansen ze op een verticaal vlak.

Volledig scherm Delreves danst verticaal op de achtermuur van de schouwburg © Deventer op Stelten

Daarna kun je kiezen: Kumulus (14 uur) op de Beestenmarkt is een anderhalf uur durende voorstelling over de puinhoop van afval. Of door naar Teatro del Silencio, de tocht naar de begraafplaats uitgebeeld met meer dan vijftig acteurs van Kapjeswelle naar het Grote Kerkhof. Om 15.45 uur is er Backbone van Alida Dors (3 euro) in de schouwburg: Nederlandse hiphop.

Volledig scherm Backbone van Alida Dors © Deventer op Stelten

En dan kun je om 16.30 uur nog net de Tango Sumo in de Boreeltuin meepikken alvorens je neerstrijkt op een van de terrassen of de oversteek naar Hoogtevrees maakt. Tot half negen is het even rust. Om 's avonds te beginnen met Gajes in de Lebuinuskerk om half negen. Via de Brink waar van alles te doen is, zoals bij voorbeeld Mobil Homme dat ‘Electric Dervish’ laat zien om 22.15 uur,

Volledig scherm Electric Dervish bij Mobil'homme © Deventer op Stelten

naar de tuin van het Burgerweeshuis. Daar is om 23 uur Cie Mircosillon: een zwartkomische ontsnapping van een oude clown in een rolstoel. Met een drankje in de hand vast een goede afsluiting.

Volledig scherm Zwartgallige humor in de Burgertuin bij Microsillon © Deventer op Stelten

Voor de geoefende kunstminner is er genoeg verrassends. Wie de publiekstrekkers wil mijden maakt een boogje om de Brink en zoekt de kleinere pareltjes. Vloeistof is de kleine voorstelling in een houten container in de Burgemeestershof. Nog even een kaartje scoren voor de voorstelling van half een. Via de Bergkerk - de doorlopende installatie van Katja Heitmann

Volledig scherm In de Bergkerk is de indrukwekkende installatiekunst van Katja Heitmann doorlopend te bekijken. © Deventer op Stelten

naar de Schouwburg waar de topact Cia Maduixa in de grote zaal (14.15 uur, 8 euro) een ode aan alle vrouwen brengt.

Volledig scherm Cia Maduixa is de -betaalde- topact in de grote zaal van de Deventer Schouwburg © Deventer op Stelten

Om 16 uur start in de kloostertuin ('t Klooster) Claire Ducreux haar solovoorstelling met een metalen boom en rode rozen.

Volledig scherm Claire Ducreux treedt op in de Kloostertuin. © Deventer op Stelten

Na de dinerpauze staat Kumulus op de Beestenmarkt op het programma. De voorstelling start om half negen, en vanuit een groene container: de gekste dingen blijken weggegooid te zijn.

Volledig scherm De Beestenmarkt is het toneel voor Kumulus: theater over wat we allemaal weggooien. © Deventer op Stelten

Pak om 23.15 uur nog even de verticale klassieke choreografie mee van Delreves op de achtermuur van de Schouwburg. Mocht er tussendoor enige ruimte in de route zitten: bekijk of er nog een mogelijkheid is een act rond de Boreel te gaan zien.