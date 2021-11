Deventer opstand tegen gemeente en ontwikkelaars: ‘Dit stuk midden in stad opofferen voor bouw, zonde’

Nog eens honderden extra woningen in Deventer stationsom­ge­ving en nieuwe tunnel onder spoor

Deventer voegt een gebied waar nu nog moestuinen liggen, vier voetbalvelden groot en gelegen in Voorstad, toe aan de ‘Stadscampus’. Daardoor is de bouw van honderden woningen meer dan voorzien mogelijk in de stationsomgeving, die zich uitstrekt tot aan de Snipperlingsdijk. Behalve de bouw van een grote parkeergarage in het gebied, mikt Deventer op aanleg van een tunnel voor voetgangers en fietsers als verbinding tussen binnenstad en de wijken achter het spoor.

