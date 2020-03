Deventer Oranje Vereniging blaast kindervrijmarkt op Koningsdag af

Het vertrouwde beeld op Koningsdag van veel kinderen met kleedjes op de Brink ontbreekt dit jaar op 27 april. ,,We hebben dat nu al afgelast na landelijk overleg met de Bond van Oranjeverenigingen’’, meldt Te Riele. ,,Advies van de bond is dat activiteiten waar meer dan honderd mensen op af komen niet kunnen doorgaan door de coronacrisis. Wij willen niet langer wachten met een besluit. Je moet nu de vergunningen aanvragen en voorbereidingen treffen. Dat lijkt onder deze omstandigheden niet zinvol en het voelt onder het huidige gesternte ook niet goed om daarmee bezig te gaan.’’

Te Riele wijst er op dat Koningsdag in Maastricht, waar de koninklijke familie naar toe zou gaan, al is afgelast. Net als de Koningsspelen voor scholieren in het basisonderwijs op 17 april. ,,Dat zijn ook al signalen.‘’

Koningsfestival

De organisatie van Koningsfestival op de Brink staat los van de Deventer Oranje Vereniging, alhoewel er samenwerking is en het ‘oranjecomité’ een financiële bijdrage levert. Organisator Maurice Endeman van het Koningsfestival meldt dat dit evenement doorgaat. Koningsfestival bestaat uit Koningsnacht, met artiesten als Poke en Jody Bernal op het grote podium, en Koningsdag (voorheen Undercover op de Brink). Endeman: ,,Natuurlijk houden wij ook rekening met een afgelasting. Maar dat is op dit moment niet aan de orde. De voorbereidingen lopen volop, waarbij we met twee scenario’s werken. We volgen de ontwikkelingen in de actualiteit op de voet. ’’ Volgens Endeman kan een besluit over het doorgaan nog een week voor het evenement genomen worden.