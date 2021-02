Deventer ouderen vrezen reis naar andere stad voor vaccinatie, Snipperling is in beeld als priklocatie

Onder ouderen en familieleden in de regio Deventer is ergernis over het vooralsnog uitblijven van een locatie waar gevaccineerd wordt tegen corona. De GGD werkt eraan, maar zo lang er nog geen centrale prikplek is in Deventer, moeten mensen zich laten inenten in Apeldoorn, Zwolle, Zutphen en zelfs Enschede. Die eerste prikgolf bestaat uit 80-plussers. ,,Een kwetsbare groep, wij reizen moeilijk, ik snap niet waarom we de hele regio door moeten.”