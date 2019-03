Deventer Overlevers protesteren maandag: ‘We vechten ook voor onze kinderen’

De Deventer Overlevers voelen zich door geen enkele politieke partij vertegenwoordigd en zijn volgens hen jaren geleden al in de steek gelaten door vooral de PvdA. Een 'vergeten‘ groep mensen die net boven het sociaal minimum zit en dus geen aanspraak kunnen maken op toeslagen. Te veel geld om dood te gaan, te weinig om van te leven. Sinds vorig jaar verkondigen ze hun boodschap.

Jullie laten nou een jaar van je horen en hebben onder meer met PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher gesproken. Wat heeft dat concreet opgeleverd?

Roelvink: ,,Helemaal niets. De PvdA is te klein, door hun eigen schuld. Asscher krijgt van ons het voordeel van de twijfel, maar eigenlijk hebben we totaal geen vertrouwen in de politiek. Hij zei dat hij voor ons aan de slag gaat, maar dat horen we ons hele leven al. Het is een leven van vechten tegen de bierkaai. We zijn op onze vijftiende gaan werken, omdat dat goed voor ons zou zijn, maar we hebben nog altijd geen cent op de bank.”

Jullie hebben wel jullie verhaal kunnen doen.

,,Het is de vraag wat daar mee gedaan wordt. We doen dit niet alleen voor onszelf, maar ook voor de kinderen en kleinkinderen. In de praktijk is er niks bijgekomen. Het grootste schandaal zijn de gigantische pensioengelden. Daar wordt op allerlei manieren mee geschoven, maar we hebben er niks over te zeggen.”

Wat willen jullie met dit pensioenprotest nou eigenlijk bereiken?

,,Dat de landelijke politiek, de gemeenteraden en de werkgevers beter met minima omgaan. Wij betalen al jaren onze pensioengelden, maar omdat de partnertoeslag verdwenen is, moeten we misschien wel tot onze 70e of 71e doorwerken. Zeker als je een partner hebt die niet werkt of weinig verdiend. Wij zitten financieel met een heel groot probleem. De regering moet de ogen openen en de FNV moet veel harder worden. Er moet keiharde actie komen.”

Verwacht je maandag steun van mensen die in dezelfde situatie zitten?

,,Ik baal dat het op een maandag is, veel jongens werken dan in de fabriek en komen misschien niet. We verwachten net zo goed steun van mensen die niet in dezelfde situatie zitten. Misschien moeten we heel Nederland eens plat gooien, misschien gebeurt er dan wat.”

Wanneer is de actie geslaagd?