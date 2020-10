Deventer peiling over windmolens en zonneparken valt slecht in buitengebied: ‘Ons is nauwelijks niets gevraagd’

Wouter (38) uit Deventer stond aan de wieg van de corona-app (die nu op 3 miljoen telefoons staat)

20 oktober Hoe de CoronaMelder is gebouwd? Het begon in een open grasveld in Assen. Wouter van Kleunen zette de testen op voor de locatieapp, die inmiddels door bijna 3 miljoen Nederlanders is gedownload. De Deventer expert in positiebepaling werd om advies gevraagd, nadat andere ideeën strandden.