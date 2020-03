Deventer Pietenpolemiek krijgt politiek staartje; burgemeester op matje

video Bedrijven alert vanwege besmet­tings­ge­vaar: Thermen Bussloo weigert gasten en Bolletje profiteert juist van corona-hamsteren

4 maart Waar energiebedrijf Engie uit Zwolle gelijk een afdeling liet thuiswerken nadat bij een medewerker het coronavirus werd vastgesteld, laten andere bedrijven in Oost-Nederland zich bij een dergelijke besmetting leiden door instanties als het GGD en het RIVM. Zij hopen vooral dat het nooit zover komt en zetten in op preventie, want voorkomen is immers beter dan genezen.