Deventer plant 100.000 bomen extra, één per inwoner: ‘Ook boom voor flatbewoner’

Voormalig pand ministerie in Deventer verkocht aan ontwikke­laar: plannen voor woningen

14 juli Een gebouwencomplex aan de Verzetslaan en de Pikeursbaan in Deventer dat in het verleden dienstdeed als kantoor voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is verkocht. Een Groningse vastgoedontwikkelaar heeft de gebouwen overgenomen van het Rijksvastgoedbedrijf en wil er onder meer woningen in onder brengen.