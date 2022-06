Deventer Poëziefestival in juni lijkt blijvertje: ‘We hebben hier bewust voor gekozen’

DichterBij nam in 2021 de rol over van het roemruchte Tuinfeest in de Kloostertuin en de straatjes rond restaurant Bouwkunde. Het Tuinfeest was begin augustus altijd een publiekstrekker op de zaterdagavond voor de Boekenmarkt. Bouwkunde had de organisatie in handen, maar heeft die overgedragen aan MIMIK.