Deventer politie richt vizier op minderjarige internetoplichter

video Afscheids­huis bij Ichtuskerk in Colmschate lang niet zo koud als mortuarium

7:31 Het is een plek waar mensen op het tijdstip dat hen uitkomt afscheid kunnen nemen van hun overleden dierbare. Het afscheidshuis dat sinds gisteren in Colmschate staat is bovendien niet zo kil als een mortuarium. ,,De kou om de kist heen is helemaal niet nodig. Het zit vaak tussen de oren dat het er koud moet zijn,” zegt gastvrouw Jolanda Nutma.