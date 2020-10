Deventer politiek is boos over willekeur om Hip en Burgerweeshuis uit te sluiten bij coronamaatregel

Bijzondere Eredivisie: Deventerse Angelica Dekker (12) schittert in het tenue van haar cluppie Go Ahead

5 oktober Haar slaapkamer hangt vol stickers van haar favoriete voetbalclub: Go Ahead Eagles. Hoe kan het ook anders voor een echte Deventerse. Nu haar club deelneemt aan de Bijzondere Eredivisie, is de droom van Angelica Dekker werkelijkheid geworden: Ze is de nieuwe rechtsback in het officiële rood-gele tenue.