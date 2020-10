Deventer politiek tevreden over 'rigoreus’ besluit zwarte pieten

Corona woekert in Bathmen, burgemees­ter stuurt iedereen brief: ‘Blijf thuis’

2 oktober Bathmen komt tot stilstand nu het aantal coronabesmettingen hand over hand toeneemt. Waren het in eerste instantie jongeren die besmet raakten, nu testen steeds meer ouders positief. Burgemeester Ron König maakt zich zo’n zorgen, dat hij in een huis aan huis te versturen brief iedereen oproept thuis te blijven.