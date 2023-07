Deventer poppodium weigert samen te gaan met schouwburg: ‘Burgerweeshuis houdt op te bestaan’

Man heeft geen zin om in natuur bij Deventer met visspullen te slepen – en dat komt hem duur te staan

Een man die geen zin had om bij de IJssel in Deventer met zijn visspullen te gaan slepen, heeft daarvoor flink in de buidel moeten tasten. Hij kreeg een bekeuring omdat hij zich met zijn auto in een verboden natuurgebied bevond en moest zelf een takelwagen regelen om de auto weg te laten slepen. Die zat namelijk muurvast in de modder.